EUA: polícia prende adolescente que portava AK-47 perto de escola

Metrópoles - O Departamento de Polícia da cidade de Richardson, no Texas (EUA), prendeu um adolescente que portava um fuzil AK-47 próximo ao centro de ensino Berkner High School. As autoridades foram alertadas por moradores que relataram ter visto o jovem caminhar em direção à escola, enquanto carregava a arma.

Os policiais conseguiram identificar o suspeito, do sexo masculino, como estudante da escola. Ele foi preso dentro do local, mas, na ocasião, não portava nenhuma arma.

Já no carro do suspeito foi encontrada o AK-47 e uma réplica do rifle Orbeez estilo AR-15. O suspeito deve responder por porte ilegal de armas em zona escolar, crime de prisão estadual.

