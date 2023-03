EUA precisam explorar "mais profundamente" oportunidades de vender armas ao Brasil — Departamento de Estado

Washington considera a reunião do Diálogo de Defesa EUA-Brasil um ambiente importante para tratar do assunto edit

(Sputnik) - Os Estados Unidos têm que explorar "mais profundamente" as oportunidades de venda de seus sistemas de armas para o Brasil, disse o Secretário Assistente de Estado para Assuntos do Hemisfério Ocidental, Brian Nichols, em uma audiência no Congresso na quarta-feira.

"A oportunidade de vendas comerciais dos sistemas de armas dos Estados Unidos para o Brasil é algo que, eu acredito, devemos explorar mais profundamente", disse Nichols ao Comitê de Relações Exteriores do Senado dos Estados Unidos.

Os Estados Unidos e o Brasil devem continuar com as trocas entre suas forças militares e as agências de aplicação da lei, disse Nichols também.

Nichols destacou durante a audiência o importante papel do Brasil na manutenção da paz e acrescentou que os Estados Unidos apoiam Brasília nesse papel.

Washington considera a reunião do Diálogo de Defesa EUA-Brasil, prevista para mais tarde este ano, como uma oportunidade para discutir a cooperação e as relações militares bilaterais, acrescentou Nichols.

