EUA preparam novo pacote de ajuda militar de US$ 1 bilhão para a Ucrânia

O pacote elevará o total a cerca de US$ 8,8 bilhões em ajuda militar que os Estados Unidos deram à Ucrânia desde o início da operação militar russa na Ucrânia edit

247 - O próximo pacote de assistência militar do governo Biden para a Ucrânia deve ser de US$ 1 bilhão, um dos maiores até agora, e incluir munições para armas de longo alcance e veículos blindados de transporte médico, três fontes informadas sobre o assunto disse à Reuters na sexta-feira, informa a Reuters.

O pacote deve ser anunciado já na segunda-feira (8) e totalizará cerca de US$ 8,8 bilhões em ajuda militar que os Estados Unidos deram à Ucrânia desde o início da operação militar russa na Ucrânia em 24 de fevereiro.

Altos funcionários, falando sob condição de anonimato, disseram que o presidente Joe Biden ainda não assinou o próximo pacote de armas. Eles alertaram que os pacotes de armas podem mudar de valor e conteúdo antes de serem assinados.

No entanto, se assinado em sua forma atual, seria avaliado em US $ 1 bilhão e incluirá munições para HIMARS, munição do sistema de mísseis terra-ar NASAMS e até 50 transportes médicos blindados M113.

Na segunda-feira passada, o Pentágono anunciou um pacote separado de assistência de segurança para a Ucrânia avaliado em até US$ 550 milhões, incluindo munição adicional para Sistemas de Foguetes de Artilharia de Alta Mobilidade (HIMARS).

O novo pacote seria financiado pela Presidential Drawdown Authority (PDA), na qual o presidente pode autorizar a transferência de artigos e serviços de ações dos EUA sem aprovação do Congresso em resposta a uma emergência.

