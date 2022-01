EUA prometem 'resposta forte' se Rússia destacar armas nucleares para a América Latina

Apoie o 247

Sputnik - Washington não será "intimidado" por ponderações "agressivas" russas de transportar equipamento militar ou até mísseis nucleares para países na América Latina, disse na terça-feira (18) Linda Thomas-Greenfield, embaixadora dos EUA nas Nações Unidas.

"Os russos estão tirando todas as palhas da cesta que eles podem tirar para nos intimidar de forma a lhes permitir tomar essa ação. Eles sabem que se tomarem uma ação tão agressiva contra os Estados Unidos eles podem esperar uma resposta, e essa resposta será uma resposta forte", afirmou ela em declarações a um stream do jornal Washington Post.

"Eu sei que eles estão tentando responder de forma a intimidar o mundo, mas não nos deixaremos ser intimidados, nem permitiremos que a Ucrânia seja intimidada para comprometer sua própria segurança", garantiu Thomas-Greenfield.

A embaixadora norte-americana não explicou de que forma um destacamento militar puramente hipotético da Rússia na América Latina seria "agressivo", enquanto a militarização em curso nas fronteiras perto da Rússia pela OTAN e EUA não o é.

Na segunda-feira (17) Dmitry Peskov, porta-voz presidencial russo, em resposta a uma pergunta se a Rússia poderia destacar mísseis para Cuba ou Venezuela, disse que "no contexto da situação atual, a Rússia está pensando em como garantir a sua própria segurança". Antes, na quinta-feira (13), Sergei Ryabkov, vice-ministro das Relações Exteriores da Rússia, não confirmou, mas também não excluiu essa possibilidade.

Moscou tem advertido repetidamente que não pode permitir a colocação de armas na Ucrânia, incluindo mísseis que demorariam apenas minutos para chegar na capital russa, e o aproveitamento militar do território ucraniano.

Vladimir Putin, presidente da Rússia, e outros funcionários do governo do país também têm levantado preocupações sobre a construção de instalações de defesa antimísseis dos EUA na Polônia e na Romênia, que poderiam ser facilmente convertidas para disparar mísseis de cruzeiro nucleares Tomahawk sobre uma grande parte do território russo.

Em 17 de dezembro, Moscou publicou um projeto de acordo para reformular a segurança europeia, que propõe o fim da expansão da OTAN para o leste, incluindo para a Ucrânia, e a não colocação de mísseis, armas nucleares ou meios militares na proximidade entre a Rússia e a Aliança Atlântica.

As partes realizaram negociações em Genebra em 9 e 10 de janeiro. No entanto, mesmo antes do início das negociações, os EUA consideraram algumas partes do documento inaceitáveis, enquanto a Rússia sublinhou que este não era um ultimato, mas não aceitaria concessões unilaterais, especialmente sob pressão.

