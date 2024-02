EUA propõem que Conselho de Segurança da ONU se oponha ao ataque israelense a Rafah e apoie cessar-fogo temporário em Gaza

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - Os Estados Unidos propuseram um rascunho alternativo de resolução do Conselho de Segurança da ONU que pede um cessar-fogo temporário na guerra de Israel contra a Palestina e se opõe a uma grande ofensiva terrestre israelense em Rafah, no sul de Gaza, de acordo com o texto visto pela Reuters nesta segunda-feira (19).

O rascunho de texto dos EUA "determina que, sob as circunstâncias atuais, uma grande ofensiva terrestre em Rafah resultaria em mais danos aos civis e seu deslocamento adicional, incluindo potencialmente para países vizinhos".

continua após o anúncio

O rascunho da resolução dos EUA diz que tal movimento "teria sérias implicações para a paz e a segurança regionais, e, portanto, sublinha que tal grande ofensiva terrestre não deve prosseguir sob as circunstâncias atuais."

O rascunho de texto dos EUA condenaria chamadas de alguns ministros do governo israelense para que colonos judeus se mudassem para Gaza e rejeitaria qualquer tentativa de mudança demográfica ou territorial em Gaza que violasse o direito internacional.

continua após o anúncio

A resolução também rejeitaria "quaisquer ações por qualquer parte que reduza o território de Gaza, de forma temporária ou permanente, incluindo através do estabelecimento oficial ou não oficial de chamadas zonas tampão, bem como a demolição generalizada e sistemática de infraestrutura civil."

Os EUA apresentaram o texto depois que a Argélia, no sábado, solicitou que o conselho votasse na terça-feira em sua resolução de rascunho, que exigiria um cessar-fogo humanitário imediato na guerra. A embaixadora dos EUA na ONU, Linda Thomas-Greenfield, rapidamente sinalizou que seria vetado.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: