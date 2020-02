EUA querem ajudar governo brasileiro a desenhar leilões de petróleo

Depois dos resultados abaixo do esperado no leilão Pré-sal, o governo dos Estados Unidos vai oferecer ajuda ao governo Bolsonaro para aperfeiçoar a modelagem dos leilões de áreas exploratórias no Brasil edit

247 - Depois dos resultados abaixo do esperado no leilão do excedente da cessão onerosa e na 6ª Rodada de Partilha (Leilão do Pré-sal), em novembro do ano passado, o governo dos Estados Unidos vai oferecer ajuda ao governo Bolsonaro para aperfeiçoar a modelagem dos leilões de áreas exploratórias no Brasil. A informação é do Portal Valor Econômico.

O governo americano também enxerga possibilidade de uma parceria com o Brasil para o desenvolvimento do setor de exploração e produção não convencional de gás natural - o gás de folhelho - no país.