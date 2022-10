EUA querem colocar foco da ONU sobre protestos no Irã

Os Estados Unidos colocarão os holofotes da Organização das Nações Unidas sobre os protestos no Irã, provocados pela morte de uma jovem sob custódia policial edit

Apoie o 247

ICL

(Reuters) - Na próxima semana, os Estados Unidos colocarão os holofotes da Organização das Nações Unidas sobre os protestos no Irã, provocados pela morte de uma jovem sob custódia policial, e buscarão maneiras de promover investigações independentes e confiáveis sobre os abusos dos direitos humanos no Irã.

Os Estados Unidos e a Albânia realizarão uma reunião informal do Conselho de Segurança da ONU na quarta-feira, de acordo com uma nota descrevendo o evento, vista pela Reuters. A laureada iraniana com o Prêmio Nobel da Paz Shirin Ebadi e a atriz e ativista iraniana Nazanin Boniadi devem participar.

"A reunião destacará a repressão contínua de mulheres e meninas e membros de grupos religiosos e minoritários étnicos no Irã", disse a nota. "Isso identificará oportunidades para promover investigações credíveis e independentes sobre as violações e abusos dos direitos humanos do governo iraniano".

O investigador independente da ONU sobre direitos humanos no Irã, Javaid Rehman, também deve discursar na reunião, que pode ser assistida por outros estados membros da ONU e grupos de direitos humanos.

O Irã tem sido dominado por protestos desde a morte da curda Mahsa Amini, de 22 anos, sob custódia policial no mês passado. A agitação se transformou em uma revolta popular de iranianos de todas as camadas da sociedade, representando um dos desafios mais ousados à liderança clerical desde a revolução de 1979.

O Irã culpou seus inimigos estrangeiros e seus agentes pela agitação.

"A reunião destacará o uso ilegal da força contra manifestantes e a perseguição do regime iraniano a defensores de direitos humanos e dissidentes no exterior para sequestrá-los ou assassiná-los em violação do direito internacional", dizia a nota sobre a reunião planejada.

Grupos de direitos humanos disseram que pelo menos 250 manifestantes foram mortos e milhares foram presos em todo o país. As mulheres têm desempenhado um papel de destaque nos protestos, removendo e queimando véus. As mortes de várias adolescentes supostamente mortas durante os protestos alimentaram ainda mais a raiva.

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.