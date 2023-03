EUA querem incluir linguagem anti-Rússia na declaração da Cúpula para a Democracia, diz embaixador

Apoie o 247

TASS - Os organizadores da segunda Cúpula para a Democracia, que deve ocorrer virtualmente sob os auspícios dos EUA no final desta semana, estão incitando os participantes a incluir linguagem anti-Rússia na declaração final do evento, disse o embaixador russo nos EUA, Anatoly Antonov, em um entrevista à revista Newsweek publicada na segunda-feira.

Os organizadores da segunda Cúpula “estão vigorosamente incitando outros a incluir linguagem anti-russa odiosa no rascunho da declaração final conjunta", disse o diplomata.

"Os rascunhos de textos para as próximas reuniões dão a sensação de que este ano Washington estabeleceu uma meta de formar uma coalizão de direitos humanos contra a Rússia e arrastar parceiros para armadilhas anti-russas sob a cobertura de uma nobre ideia de desenvolver a democracia", disse Antonov. "É óbvio que subsequentemente o rascunho da declaração se manifestará como uma posição internacional comum condenando meu país por manter a soberania nacional e defender as liberdades democráticas do povo russo no leste da Europa."

Antonov afirmou que o primeiro fórum "foi caracterizado como o epítome da hipocrisia até mesmo por vários observadores no Ocidente".

"Questões surgiram não apenas sobre a lista de países convidados, muitos dos quais são considerados 'antidemocráticos' aqui", disse Antonov, "mas também, em princípio, sobre a capacidade e em grande parte o direito moral de Washington - lidando com muitas questões políticas e sociais -controvérsias econômicas em casa -para impor seus cânones e modo de vida aos outros", disse ele.

A segunda Cúpula para a Democracia será realizada virtualmente de 29 a 30 de março e será co-presidida por Zâmbia, Coreia do Sul, Costa Rica, Holanda e Estados Unidos. Vedant Patel, um dos principais vice-porta-voz do Departamento de Estado dos EUA, disse a repórteres na segunda-feira que os participantes da cúpula discutirão uma ampla gama de questões, incluindo a situação na Ucrânia.

A primeira Cúpula para a Democracia foi organizada pelos EUA e também foi realizada virtualmente. Os EUA convidaram 110 países e territórios para participar. Eles incluíram a ilha chinesa de Taiwan, mas não a RPC. Rússia, Turquia, Egito e alguns outros países também não foram convidados. O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov, disse que o evento reuniu principalmente os países que seguem a política de Washington, bem como alguns daqueles que, embora tenham uma visão própria da ordem mundial, querem manter boas relações com os Estados Unidos . Os EUA disseram anteriormente que os países que seriam convidados para a segunda cúpula serão aproximadamente os mesmos que participaram do primeiro evento.

