EUA querem saber como Bolsonaro cumprirá metas ambientais e falam em "foco implacável nos resultados"

Porta-voz do Departamento de Estado norte-americano afirmou que "nossa credibilidade se apoiará em planos sólidos" de cumprimento dos objetivos edit

247 - O governo do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, viu como "positivo" o discurso de Jair Bolsonaro nesta quinta-feira (22) na Cúpula do Clima, mas afirmou ser "justo" perguntar como o governo brasileiro alcançará as metas anunciadas.

Um porta-voz do Departamento de Estado norte-americano disse, segundo a Folha de S. Paulo, que "o presidente Bolsonaro deu um tom positivo e construtivo no seu discurso na cúpula", destacando, porém, que "nossa credibilidade se apoiará em planos sólidos, na execução do trabalho e em um foco implacável nos resultados".

Todas os dados apresentados como positivos por Bolsonaro no pronunciamento são, na verdade, frutos dos governos petistas de Lula e Dilma Rousseff.

