EUA realizam atividades militares sem precedentes no Mar do Sul da China

247 - É provável que os EUA continuem a reunir aliados e parceiros regionais para interferir nos assuntos regionais e aumentar sua presença militar de fronteira, bem como a intensidade de sua atividade na região em um esforço para conseguir a contenção marítima da China, mostra um relatório recente de um think tank com foco no Mar do Sul da China.A análise é de Por Guo Yuandan e Liu Xuanzun, no Global Times .

Este é o terceiro ano consecutivo em que a Iniciativa de Sondagem da Situação Estratégica do Mar da China Meridional (SCSPI, na sigla em inglês), com base em Pequim, publica relatórios sobre as atividades militares dos EUA no Mar do Sul da China, na medida em que que os militares dos EUA aumentam a frequência, intensidade e foco das operações na região em anos recentes.

De acordo com o SCSPI, os EUA enviaram grupos de ataque de porta-aviões, grupos anfíbios prontos, submarinos com propulsão nuclear e bombardeiros B-52H e B-1B para o Mar do Sul da China em 2020.

Em termos de escala, número e duração das atividades, a alta intensidade das atividades militares dos EUA em 2020 é extraordinária em comparação com os anos anteriores. Devido ao impacto da pandemia de covid-19, aumentaram a intensidade e a frequência das atividades aéreas e subaquáticas para compensar a falta de força de superfície e manter e fortalecer sua presença militar na região, disse Hu Bo, diretor da SCSPI, ao Global Times antes do lançamento do relatório.

Em julho de 2020, os Estados Unidos realizaram exercícios de dois grupos de porta-aviões duas vezes em meio mês, o que é amplamente visto pelos analistas como um movimento raro.

Ele mostrou algumas novas características da implantação do grupo de transporte dos EUA no Mar do Sul da China e nas águas circundantes, disse Hu.

“Em primeiro lugar, era muito orientado para o combate. Por exemplo, o porta-aviões USS Ronald Reagan avançou repetidamente para dentro e para fora do Mar do Sil da China e coordenou ataques de flanco com outros grupos de ataque de porta-aviões. Em segundo lugar, os porta-aviões dos EUA operaram em uma área mais ampla. Por exemplo, o grupo de ataque de porta-aviões USS Theodore Roosevelt praticou a aplicação operacional de forças expedicionárias perto das Ilhas Zhongsha pela primeira vez. Terceiro, os exercícios de porta-aviões duplo também foram pontuais, pois foram conduzidos em um momento sensível coincidindo com os exercícios do Exército Popular de Libertação (PLA, na sigla em inglês) perto das Ilhas Xisha e os exercícios de Han Kuang pelos militares na ilha de Taiwan “, explicou Hu.

De acordo com estatísticas incompletas coletadas pelo think tank por meio de informações disponíveis abertamente, os EUA enviaram vários tipos de planos de espionagem, incluindo aeronaves de patrulha anti-submarina P-8A e aeronaves de reconhecimento eletrônico EP-3E, para o Mar do Sul da China cerca de mil vezes para reconhecimento próximo na China.

O think tank apontou que os EUA aumentaram significativamente a frequência e intensidade de suas atividades de reconhecimento sempre que os navios de superfície da Marinha dos EUA estavam conduzindo operações importantes, como as chamadas operações de Liberdade de Navegação perto das ilhas Xisha e Nansha, ou a China conduziu grandes atividades militares, o que significa que os EUA se concentram fortemente na cooperação das forças marítimas e aéreas, disse Hu, observando que os principais assuntos do reconhecimento aéreo dos EUA incluem áreas sensíveis ao longo da costa do Sul da China, particularmente instalações militares importantes.

Os EUA usaram algumas novas abordagens no reconhecimento em 2020, incluindo o uso de códigos de identificação de aeronaves falsos para disfarçar aeronaves de reconhecimento como planos de passageiros civis de países como a Malásia, o que interrompeu a ordem da aviação e a segurança do voo e trouxe grandes riscos para as aeronaves civis. Os Estados Unidos também utilizaram aeronaves de reconhecimento de empresas privadas de defesa.

Chamando esses movimentos de “operações cinzentas”, Hu disse que os EUA aumentam o risco de erro de julgamento entre os militares americanos e chineses.

Na quarta-feira, o Departamento de Defesa dos EUA divulgou seu Relatório Anual de Liberdade de Navegação para o Ano Fiscal de 2020, alegando que os militares dos EUA realizaram a chamada liberdade de navegação no Mar do Sul da China e Mar da China Oriental, sem publicar o número de operações. Dados anteriores do SCSPI mostram que os EUA realizaram tais operações no Mar do Sul da China cinco vezes em 2018 e oito vezes em 2019.

Hu revelou que em 2020 os militares dos EUA conduziram uma grande quantidade de atividades de invasão de ilhas ou recifes no Mar do Sul da China e trânsito no Estreito de Taiwan, em nome da “liberdade de navegação” e “sobrevoo”, e estes marcaram os números mais altos nos últimos anos em termos de frequência e intensidade.

Os EUA realizaram nove atividades de invasão de ilhas ou recifes no Mar da China Meridional, a saber, cinco perto das Ilhas Xisha e quatro perto das Ilhas Nansha, detalhou Hu.

Os navios de superfície dos EUA também realizaram 13 trânsitos no Estreito de Taiwan em 2020, disse Hu, observando que os movimentos encorajaram as forças separatistas na ilha de Taiwan e enviaram sinais muito perigosos às forças de “independência de Taiwan”, representando uma grande ameaça à paz e à estabilidade na região.

A covid-19 devastou o globo em 2020, e vários navios de guerra dos EUA foram atingidos pelo coronavírus.

Embora isso tenha resultado em uma diminuição significativa na escala e no número de exercícios dos EUA no Mar do Sul da China, isto não os impediu de reunir seus aliados para a diplomacia das canhoneiras. Os EUA conduziram exercícios bilaterais e multilaterais com países como Japão e Austrália no Mar do Sul da China várias vezes em um esforço para continuar a fortalecer a presença regional, impulsionar a cooperação militar com aliados regionais e expandir a dissuasão militar na China, disse Hu.

Com Joe Biden se tornando o novo presidente dos Estados Unidos, Hu previu que seu governo não mudará o curso da competição estratégica contra a China, política ou militarmente. Isto significa que a tendência de tensões militares entre os dois países em regiões ao redor da China, incluindo o Mar do Sul da China, provavelmente permanecerá, já que os navios de guerra e aviões de guerra dos EUA continuarão a entrar com frequência na região para diferentes tipos de atividades, disse ele.

Os EUA também irão reunir seus aliados e parceiros regionais para interferir nos assuntos do Mar do Sul da China, porque embora os EUA ainda mantenham uma vantagem militar significativa no mundo, essa vantagem está gradualmente sendo perdida no Pacífico ocidental, à medida que as contramedidas da China estão melhorando muito, disse Hu.

Provocações militares e dissuasão dos EUA irão, sem dúvida, aumentar ainda mais as tensões regionais e, sob o slogan de competição de grande poder, os militares dos EUA continuarão a aumentar a intensidade e a frequência das operações no Mar do Sul da China, previu Hu. “As únicas coisas que podem mudar são as táticas e as abordagens pontuais.”

