EUA realizam primeiro ataque aéreo na Somália desde agosto

247 - Os Estados Unidos realizaram um ataque de drones contra militantes do Al Shabab na Somália nesta semana, a primeira ação militar desse tipo contra a afiliada da Al Qaeda na África Oriental desde agosto, disse o Comando Africano dos militares nesta quinta-feira. A reportagem é do jornal The New York Times.



O ataque do MQ-9 Reaper na terça-feira ocorreu após um ataque do Shabab às forças aliadas somalis em Duduble, cerca de 64 quilômetros a noroeste de Mogadíscio, a capital, disse o comando em comunicado.



O comando disse que ainda está tentando determinar quantos insurgentes do Shabab foram mortos no ataque e que nenhum civil foi ferido.



Quando o governo Biden assumiu o cargo em janeiro de 2021, colocou novos limites aos ataques de drones fora das zonas de guerra ativas, enquanto trabalhava para desenvolver uma política permanente. Embora o governo Trump estabeleça regras amplas para ataques em países específicos e delegue autoridade aos comandantes em campo sobre quando realizá-los, as propostas de ataques agora são geralmente encaminhadas pela Casa Branca.



Mas neste caso, como em quatro ataques anteriores desde que o presidente Biden assumiu o cargo, a aprovação da Casa Branca não foi necessária porque o Comando da África tem autoridade para realizar ataques em apoio às forças aliadas sob o que os militares chamam de autodefesa coletiva.



Não havia forças dos EUA acompanhando as forças somalis durante esta operação, disse um porta-voz do Comando da África. Em vez disso, as forças dos EUA estavam aconselhando e auxiliando a missão das forças somalis de um local remoto, mas o oficial não disse onde era.



