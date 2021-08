EUA registram maior número de detenções de imigrantes dos últimos 21 anos

Opera Mundi - A direção da Alfândega e Proteção de Fronteiras dos Estados Unidos realizou, durante o mês de julho, 212.672 detenções de imigrantes na fronteira com o México, sendo o maior número registrado nos últimos 21 anos.

Nesta quinta-feira (12/08), o secretário de Segurança Interna norte-americano, Alejandro Mayorkas, confirmou a informação e avaliou o cenário como “sem precedentes”, atribuindo o aumento das detenções na fronteira à gestão de Donald Trump.

Segundo ele, a situação “se tornou mais difícil devido ao fato de que a administração anterior desmantelou nosso sistema de asilo”.

“É fundamental que futuros migrantes entendam claramente que serão devolvidos se entrarem nos Estados Unidos ilegalmente e não tiverem base para assistência de acordo com nossas leis”, declarou Mayorkas.

Entre junho e julho deste ano, houve um aumento de 13% no total de pessoas que tentaram entrar no país. O número é recorde, ainda maior do que o alcançado em março, quando foi feito um alarme devido à superlotação das fronteiras para as quais menores de idade são encaminhados.

Cerca de 19 mil detidos eram crianças desacompanhadas, o que também representa um registro histórico. Entre os detidos, a maioria são adultos solteiros. Outros 82 mil são membros de núcleos familiares.

Embora o governo do presidente Joe Biden tenha prometido que qualquer imigrante em busca de asilo político nos EUA teria a oportunidade de defender seu caso perante um tribunal norte-americano, organizações de direitos humanos e ativistas denunciam que isso não está acontecendo e que o tempo de detenção de imigrantes é prolongado “excessivamente”.

