EUA registram mais de 3 mil mortes por Covid-19 em um único dia

247 - Os Estados Unidos registraram mais de 3 mil mortes por coronavírus na quarta-feira (9). O número é o recorde para um dia. De acordo com a Universidade Johns Hopkins, foram 3.124 em 24 horas. O jornal "The New York Times" apontou 3.011, e agência de notícias Reuters registrou 3.250.

Os EUA ocupam o primeiro lugar no ranking global de casos de coronavírus, com 15,8 milhões. Em seguida estão Índia (9,7 milhões) e Brasil (6,7 milhões).

A quantidade de pacientes hospitalizados por coronavírus nos EUA também bateu recordes, com 106 mil pessoas internadas na quarta-feira.

