EUA restauram isenção tarifária para 352 produtos chineses

(Sputnik) – O governo de Joe Biden suspendeu tarifas e impostos do ex-presidente Donald Trump (2017-2021) sobre 352 produtos chineses como parte de sua nova abordagem comercial com Pequim, informou o Escritório do Representante Comercial dos EUA (USTR, em inglês) em um comunicado.

"A determinação foi feita após cuidadosa consideração de comentários públicos e em consulta com outras agências dos EUA", diz o texto, que se refere à intenção anunciada anteriormente do USTR de remover todos os 352 produtos de uma lista de 549. que havia sido revisada para isenção da seção 301 da Lei de Comércio.

