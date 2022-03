EUA sancionam Rússia, China e Coreia do Norte por proliferação de armas

Os Estados Unidos sancionaram seis entidades com sedes na China, Rússia e Coreia do Norte por supostamente estarem envolvidas em atividades de proliferação de armas edit

Sputnik - Duas empresas russas e uma entidade norte-coreana também foram punidas por transferir itens "sensíveis" para o programa de mísseis de Pyongyang.

Os Estados Unidos sancionaram seis entidades com sedes na China, Rússia e Coreia do Norte por supostamente estarem envolvidas em atividades de proliferação de armas, disse o Departamento de Estado dos EUA.

As sanções visaram o russo Igor Aleksandrovich Michurin e as empresas russas Ardis Group e PFK Profpodshipnik. Eles foram "punidos" pelo governo norte-americano por supostamente colaborar com Pyongyang.

Os EUA impuseram ainda sanções a uma empresa chinesa por fornecer à Síria equipamentos controlados por um regime de não proliferação de armas químicas e biológicas.

O Departamento de Estado disse nesta quinta-feira (24) que as sanções à Zhengzhou Nanbei Instrument Equipment Co Ltd "destacaram as deficiências de Pequim na implementação de controles de exportação e seu histórico de não proliferação".

A entidade norte-coreana alvo de sanções foi nomeada como a Segunda Academia de Ciências Naturais Bureau de Relações Exteriores.

"Essas medidas fazem parte de nossos esforços contínuos para impedir a capacidade" da Coreia do Norte de avançar seu programa de mísseis e destacam o "papel negativo que a Rússia desempenha no cenário mundial como um proliferador de programas preocupantes", disse o porta-voz do Departamento de Estado, Ned Price.

