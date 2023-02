EUA saqueiam 34 cargas de petróleo sírio

Apoie o 247

Hasaka, SANA - As forças de ocupação dos EUA continuam a pilhar o petróleo sírio: vários carregamentos de petróleo roubado partiram do território sírio na segunda-feira (28) em direção ao território iraquiano.



Fontes locais do interior de al-Yarubiya disseram ao repórter da SANA que as forças de ocupação dos EUA roubaram uma nova quantidade de petróleo dos campos de al-Jazeera e da região leste do país e a transferiram em 34 cargas para suas bases no Iraque através da travessia ilegal de Mahmoudiya.

