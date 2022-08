EUA se dizem 'prontos' para retomarem o diálogo com Rússia sobre o controle de armas nucleares

Afirmação é do representante especial do presidente para a não proliferação nuclear dos EUA, Adam Sheinman edit

Sputnik - Os Estados Unidos estão prontos para retomar o diálogo com a Rússia sobre o futuro do controle de armas modernas, afirmou o representante especial do presidente para a não proliferação nuclear dos EUA, Adam Sheinman, durante a conferência do Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares, nesta quinta-feira (4).

"Estamos prontos para retomar o diálogo com a Rússia para moldar o futuro do controle de armas moderno, desde que a Rússia esteja preparada para operar de boa fé", disse Sheinman.

Ele acrescentou que os Estados Unidos não implantam mísseis com armas nucleares fora de seu território.

"Não estamos implantando mísseis terrestres com armas nucleares fora de nosso território nacional com armas nucleares do TNP", afirmou Sheinman.

O funcionário também disse que os EUA não estão desenvolvendo veículos hipersônicos com armas nucleares.

A conferência global reúne países para revisar o TNP a cada cinco anos.

Sob o TNP, os cinco países detentores de armas nucleares — Rússia, Estados Unidos, Reino Unido, França e China — concordaram em nunca transferir armas nucleares ou compartilhar a tecnologia com nações não nucleares.

Apesar de seu significado histórico como pedra angular do regime global de não proliferação, no entanto, o tratado foi criticado por não encorajar nações com armas nucleares a desistir de seus arsenais ou impedir que estados não nucleares construam uma bomba atômica.

