EUA se esquecem dos efeitos das guerras mundiais e empurram o mundo para 3ª, adverte acadêmico

Sputnik - Os americanos devem se lembrar da experiência das duas guerras mundiais e entender a que pode levar o apoio da Ucrânia, escreve em artigo de opinião para The New York Times Stephen Wertheim, acadêmico e especialista em política externa dos EUA.

"Aqueles que acreditam que os EUA devem lutar pela Ucrânia e Taiwan devem contar ao público sobre os altos riscos associados aos conflitos das grandes potências na era nuclear e cibernética", disse ele.

De acordo com o especialista, os americanos terão que enfrentar uma "realidade sombria", na qual a rivalidade com a Rússia e a China pode se transformar em uma guerra nuclear de larga escala.

Neste contexto, a dupla lição das guerras mundiais – chamando os EUA para liderar o mundo, mas advertindo-os para não exagerar, se restringiu a uma ideia fixa obstinada a sustentar e até mesmo expandir o poder dos EUA. Os presidentes estadunidenses começaram a invocar a Segunda Guerra Mundial para glorificar a luta e justificar o domínio global americano, escreve Wertheim.

O acadêmico apelou aos cidadãos americanos que entendessem as consequências de uma guerra com Rússia e China, que "causará danos sem precedentes aos EUA", acrescentando que anteriormente os americanos entendiam que o conflito direto com a União Soviética devastaria os Estados Unidos.

