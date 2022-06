EUA se recusam a suspender sanções ainda que ponham em risco abastecimento alimentar mundial

Apoie o 247

Sputnik - Os Estados Unidos não suspenderão as sanções impostas à Rússia para ajudar nas exportações de grãos da Ucrânia.

As informações foram veiculadas pelo site Político neste domingo (5), citando fontes familiarizadas com o assunto.

Uma autoridade dos EUA disse que os pedidos de Moscou pelo afrouxamento das sanções em meio à iminente crise global de alimentos constituem uma "diplomacia de extorsão".

Segundo o funcionário, Washington não vai concordar com um acordo relacionado à exportação de grãos que envolva a supressão das sanções impostas à Rússia.

Outro funcionário da ONU disse ao Político no domingo (5) que as propostas de Moscou estão "complicando" as negociações "frágeis" que as Nações Unidas estão mantendo com a Rússia.

Autoridades dos EUA estariam, agora, acompanhando de perto as negociações, bem como as conversas separadas da Rússia com a Turquia sobre a passagem segura dos grãos ucranianos, disse o site.

A Ucrânia e a Rússia respondem por quase um terço da produção mundial de trigo e cevada, alé, de metade do óleo de girassol.

O Ocidente acusou a Rússia de interromper as exportações de grãos da Ucrânia. A Rússia rejeitou repetidamente essa alegação, enfatizando que os portos marítimos serão reabertos assim que as minas navais ucranianas forem liberadas.

Na sexta-feira, o presidente russo, Vladimir Putin, disse que não havia obstáculos à exportação de grãos da Ucrânia. Os navios que transportam trigo poderão deixar o mar Negro sem problemas, desde que Kiev limpe os portos ucranianos de minas.

Na semana passada, Putin disse ao primeiro-ministro italiano Mario Draghi em um telefonema que a Rússia estava pronta para contribuir significativamente para superar a crise alimentar global por meio da exportação de grãos e fertilizantes, desde que o Ocidente remova as restrições politicamente motivadas.

O líder russo salientou ainda que a situação no setor alimentar se agravou devido às sanções impostas à Rússia pelos Estados Unidos e pela União Europeia pela operação militar especial na Ucrânia.

