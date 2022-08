EUA: seca extrema revela pegadas de dinossauros em leito de rio no Texas

Esta pode ser uma das mais longas linhas de pegadas de dinossauros do mundo edit

Da RFI - A seca extrema nos Estados Unidos fez com que pegadas de dinossauros, que provavelmente têm cerca de 113 milhões de anos, aparecessem no leito de um rio quase sem água, informou um funcionário de um parque no Texas, na terça-feira (23).

As pegadas profundas estavam previamente enterradas, cheias de sedimentos e cobertas com água - o que ajudou a preservá-las.

"Devido às condições de seca excessiva neste verão, o rio secou completamente na maioria dos lugares, revelando novas trilhas no parque", disse Stephanie Salinas Garcia, do Departamento de Parques e Vida Selvagem do Texas.

Sua descoberta encantou os funcionários do parque, localizado perto da cidade de Dallas e denominado "Vale dos Dinossauros", devido à presença de muitas pegadas de dinossauros em seus terrenos.

Veja imagens:

Esta pode ser uma das mais longas linhas de pegadas de dinossauros do mundo, de acordo com a legenda destas impressionantes imagens publicadas pelo parque em redes sociais. Os voluntários podem ser vistos ajudando a limpá-los para que possam ser melhor distinguidos.

"A maioria das pegadas que foram descobertas recentemente em diferentes partes do rio no parque foram deixadas por um Acrocanthosaurus", disse Stephanie Salinas Garcia. Como adulto, este termópode poderia medir cinco metros e pesar sete toneladas.

O Sauroposeidon é a outra espécie de dinossauro que deixou vestígios no parque, e com seu longo pescoço pode medir até 18 metros de altura e pesar 44 toneladas quando adulto.

"As pegadas de dinossauros no parque datam de 113 milhões de anos", acrescentou Stephanie Salinas Garcia.

O parque foi inaugurado em 1972 para proteger esses antigos rastros dos animais, de acordo com seu site.

Mas os curiosos não poderão admirar estas novas pegadas pré-históricas por muito tempo, pois logo serão cobertas de água novamente, com a chegada da chuva (assim espera-se).

