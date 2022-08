EUA sugerem que estão preparando opção militar contra o Irã, diz oficial israelense

Apoie o 247

ICL

Sputnik - Durante uma discussão sobre o acordo nuclear iraniano, um alto funcionário do governo de Israel disse que a reunião da qual participou em Washington com Jake Sullivan, conselheiro de Segurança Nacional dos EUA, foi "positiva".

O ministro da Defesa de Israel, Benny Gantz, disse ao conselheiro de Segurança Nacional do presidente dos EUA, Joe Biden, que Tel Aviv "precisa" que Washington tenha uma opção militar confiável contra o Irã.

As informações foram confirmadas por funcionários israelenses a repórteres do jornal The Times of Israel, em meio às negociações para a retomada do acordo nuclear iraniano.

De acordo com a fonte, Israel recebeu indicativos de que os EUA têm um plano ofensivo de trabalho contra o Irã, embora detalhes não tenham sido apresentados. Ele disse que isso potencialmente garantiria que Teerã seja mais flexível durante as negociações do acordo.

Caso contrário, os EUA estariam prontos para agir contra o Irã ao lado de Israel, que também vem preparando uma opção militar, garante o funcionário.

A fonte explicou que o encontro entre Gantz e Jake Sullivan foi "íntimo" e "positivo". Ele disse que Gantz enfatizou a objeção de Israel ao possível acordo, que foi classificado por Israel de "muito ruim".

A autoridade alertou que o programa nuclear do Irã se expandiu significativamente desde 2018, quando o então presidente dos EUA, Donald Trump, retirou-se do chamado Plano de Ação Conjunto Global (JCPOA, na sigla em inglês).

O funcionário disse que a situação chegou a um ponto em que há apenas dois cenários: nenhum acordo, permitindo que o Irã expanda gradualmente seu programa nuclear, ou um mau acordo, que não atende aos interesses de Israel.

Israel tem duas preocupações principais com relação ao possível acordo: a chamada cláusula de caducidade, que suspenderá as limitações do programa nuclear do Irã quando o acordo expirar; e o alívio das sanções, que permitiria ao Irã aumentar o financiamento para seus representantes na região do Oriente Médio.

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.