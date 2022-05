EUA tentam "abocanhar" o mercado de petróleo e gás impondo sanções, diz Rússia

Rússia afirmou que os EUA, "possuindo grandes reservas de hidrocarbonetos, exigem que outros países, que sofrem com a escassez, rejeitem o petróleo russo" edit

Sputnik - De acordo com o Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Washington está tentando "abocanhar" o mercado de petróleo e gás impondo sanções contra a Rússia.

"Isso acontece em meio à aberta duplicidade de Washington, que recorre a métodos de concorrência desleal buscando ocupar um nicho, em particular de nosso país, nos mercados externos [...]", informou.

Além disso, o MRE russo afirmou que os americanos, "possuindo grandes reservas de hidrocarbonetos, exigem que outros países, que sofrem com a escassez e alto custo dos recursos, rejeitem o petróleo russo".

Plano italiano

O MRE russo também afirmou não ter recebido qualquer plano italiano sobre a regularização na Ucrânia, existindo apenas dados da mídia, e que as propostas da Itália estão fora da realidade.

"Vocês não vão acreditar, mas esta iniciativa, de um certo plano, não nos foi entregue. É impossível acreditar, mas é verdade. Temos apenas informações da mídia sobre um certo plano que o ministro italiano teria enviado à ONU. Mais uma vez – todos os dados sobre isso recebemos apenas da mídia", declarou.

De acordo com o MRE, os especialistas analisaram as publicações e podemos confirmar que nenhum ministro italiano entregou qualquer plano.

"Com base na mídia, as propostas do plano estão fora da realidade, e é difícil levá-las a sério", enfatizou.

Expansão polonesa

O MRE russo também afirmou que a Polônia tem planos de expansão na Ucrânia e usa a situação neste país do Leste Europeu como pretexto para isso.

"Não se pode excluir o fato de que Varsóvia sustenta planos sobre uma 'expansão sorrateira' no território ucraniano. Isso é indicado pelos fatos. A ligação com a operação militar especial da Rússia, neste caso, não passa de um pretexto", afirmou o MRE.

