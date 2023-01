EUA teriam estado envolvidos no ataque de drones contra o Irã, relata mídia

A emissora Al-Arabiya informou que a aviação dos EUA participou do ataque de drones contra o armazém de munições do Ministério da Defesa do Irã edit

Apoie o 247

ICL

Sputnik - A emissora Al-Arabiya informou que a aviação dos EUA participou do ataque de drones contra o armazém de munições do Ministério da Defesa do Irã, localizado na cidade de Isfahan, região central do país.

Segundo a emissora, a instalação militar iraniana sofreu pequenos danos em decorrência do ataque de minidrones e não há relatos sobre mortos ou feridos.

Segundo a mídia, um dos drones foi abatido por um sistema de defesa aérea, enquanto outros dois foram interceptados e destruídos pelos militares.

"A aviação americana participou do ataque de drones contra o Irã", relataram fontes citadas pela emissora.

De acordo com as fontes, o objetivo dos ataques foi passar uma mensagem ao Irã de que o Ocidente não admitirá as instalações de produção e a exportação de mísseis balísticos.

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.