EUA teriam pedido à Coreia do Sul que não preencha vazio na China se Micron for banida

Sputnik - Washington falou com Seul para não entrar no mercado chinês em lugar da americana Micron, que está sob investigação por supostos problemas de segurança, escreve mídia britânica.

Os EUA pediram à Coreia do Sul que instasse seus fabricantes de chips a não preencher nenhuma vazio de mercado na China se Pequim proibir o fabricante de chips de memória norte-americano Micron de vender chips, informou no domingo (23) o jornal britânico Financial Times.

As empresas sul-coreanas em questão são a Samsung e a SK Hynix, indicaram as fontes da mídia.

A Casa Branca não comentou o relatório do Financial Times, mas revelou que tanto Washington como Seul tomaram medidas para coordenar investimentos no setor de semicondutores, assegurar tecnologias críticas e lidar com a coerção econômica.

O regulador do ciberespaço chinês disse em março que realizaria uma revisão de segurança dos produtos da Micron vendidos no país. O fabricante do chip disse no que estava cooperando com o governo chinês, e que suas operações no país eram normais.

A notícia chega na véspera da chega de segunda-feira (24) de Yoon Suk Yeol, presidente da Coreia do Sul, aos EUA, para uma cúpula com o presidente americano Joe Biden, com a visita durando até sábado (29).

Trata-se da primeira vez que um líder sul-coreano visita os EUA desde 2011, e acontece no período do 70º aniversário da aliança dos países.

Os EUA impuseram a partir de outubro de 2022 uma série de controles de exportação da tecnologia de fabricação de chips para a China para impedir sua aplicações militares, mas também para retardar o desenvolvimento chinês no setor. Na lista negra ficaram várias das maiores empresas de chips da China, incluindo a Yangtze, rival da Micron.

