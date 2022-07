EUA testam novo míssil para atacar defesas aéreas

A empresa norte-americana Northrop Grumman segue trabalhando no desenvolvimento de um novo protótipo de míssil projetado para atacar sistemas de defesa aérea edit

Sputnik - Na segunda-feira (25), a Northrop Grumman concluiu com sucesso o terceiro teste de voo do protótipo de míssil de lançamento aéreo, com capacidades para múltiplas plataformas e missões.

Durante o teste, o míssil foi capaz de identificar e definir modernos sistemas de defesa aérea, bem como rastrear alvos pretendidos.

O projétil foi projetado para atingir sistemas de defesa aérea inimigos, sendo baseado no projeto AGM-88G.

A empresa deve seguir com os testes adicionais de voo em novos e relevantes cenários.

