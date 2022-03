EUA travam guerra econômica contra Rússia, diz Kremlin

"Os EUA declararam, sem dúvida, uma guerra econômica contra a Rússia, eles estão conduzindo esta guerra", disse o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov edit

Sputnik - O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, afirmou que a situação no mercado energético é bastante turbulenta, e não se sabe até onde ela pode chegar.

"Nós vemos que a situação no mercado energético está se tornando bastante turbulenta. Todos nós não sabemos até que nível de turbulência podemos chegar", afirmou Peskov.

Peskov também declarou que a Rússia deve fazer tudo o que for de seu interesse para vencer a guerra econômica contra os EUA.

"Fazer aquilo que corresponde de modo mais vantajoso aos nossos interesses", afirmou Peskov.

"Os EUA declararam, sem dúvida, uma guerra econômica contra a Rússia, eles estão conduzindo esta guerra", enfatizou.

No dia 8 de março, os EUA proibiram a importação do petróleo russo, bem como de produtos derivados do petróleo, gás natural liquefeito e carvão. Enquanto o Reino Unido anunciou que até o final de 2022 interromperá a importação de petróleo e derivados de petróleo russos.

Além disso, Peskov definiu o futuro encontro entre o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, e o ucraniano Dmitry Kuleba, que deve ocorrer na Turquia, como um processo muito importante.

"O encontro entre os ministros das Relações Exteriores é uma continuação do processo de negociações muito importante. Não vamos nos precipitar, esperemos o encontro", afirmou.

