EUA: Trump admite que pandemia vai piorar antes de melhorar e recomenda máscara

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump voltou atrás na política negacionista da pandemia de Covid-19 e pediu para que as pessoas usem máscara ao afirmar que a situação ainda vai piorar no país

247 - Com o número de infectados aumentando desde junho, quando alguns estado flexibilizaram as medidas de isolamento social, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em entrevista nesta terça-feira, 21, na Casa Branca, abandonou o negacionismo e alertou que a pandemia ainda vai piorar antes de melhorar.

“Provavelmente, infelizmente, piorará antes de melhorar. Isso é algo que não gosto de dizer sobre as coisas, mas é assim que as coisas são”, disse Trump, que pediu para que as pessoas usem máscara. “Pegue uma máscara. Goste da máscara ou não, elas têm um impacto. Elas terão efeito e precisamos de tudo o que pudermos conseguir”, ressaltou.

Donald Trump pediu para todos usarem máscara e manterem o isolamento social.



