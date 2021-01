EUA ultrapassam a marca de 20 milhões de casos de Covid-19

De acordo com os dados mais recentes, os Estados Unidos registraram casos da nova cepa do coronavírus nos estados da Califórnia, Colorado e Flórida, que havia sido descoberta no Reino Unido edit

Sputnik - O número de casos de Covid-19 nos Estados Unidos ultrapassou a marca de 20 milhões, chegnado a um total 346.043 mortes nesta sexta-feira (1º).

De acordo com os dados mais recentes, os Estados Unidos registraram casos da nova cepa do coronavírus nos estados da Califórnia, Colorado e Flórida, que havia sido descoberta no Reino Unido.

A Califórnia é o estado que tem o maior número total de infecções do país, com cerca de 2,28 milhões de pacientes, seguido pelo Texas com 1,76 milhão de casos e a Flórida com 1,32 milhão de casos.

Os Estados Unidos têm uma média de 186 mil casos por dia, abaixo do pico de meados de dezembro, que teve uma média de mais de 218 mil novas infecções diárias.

Atualmente, são mais de 125 mil pacientes com Covid-19 em hospitais nos Estados Unidos, 25% a mais do que no último mês.

No dia 18 de dezembro, a agência reguladora dos EUA aprovou o uso emergencial da vacina da Moderna contra a Covid-19, sendo o segundo imunizante a ser aprovado pela Administração de Alimentos e Medicamentos do país.

O conhecimento liberta. Saiba mais