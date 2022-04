EUA usam 'direitos humanos' para extorquir países, diz Global Times

Editorial do jornal chinês Global Times chama recente relatório sobre direitos humanos, publicado pelo governo dos EUA, de "a página mais absurda da história dos direitos humanos" edit

Sputnik - Editorial do Global Times chama recente relatório sobre direitos humanos, publicado pelo governo dos EUA, de "a página mais absurda da história dos direitos humanos".

Em publicação que fez duras críticas ao Relatório Nacional de Práticas de Direitos Humanos de 2021, do Departamento de Estado dos EUA, o jornal estatal chinês disse que o documento é uma "lista de preços" para "coagir e extorquir" outros países: "Folheto para demonizar e suprimir os concorrentes".

O editorial, lembrando o recente tiroteio no metrô de Nova York, escreve que "os gritos e o sangue dos concidadãos na estação do Brooklyn não afetaram as elites políticas de Washington, que ainda fazem comentários irresponsáveis ​​sobre os direitos humanos em outros países".

"Os relatórios de direitos humanos dos EUA geralmente cobrem dezenas ou até centenas de páginas para expressar 'preocupação' com o povo de outros países, mas relutam em deixar um nome para as pessoas mortas e feridas pela nova epidemia de coronavírus, crimes violentos e práticas brutais de aplicação da polícia em casa", diz o jornal.

De acordo com estatísticas atualizadas, a violência armada matou pelo menos 11.896 pessoas e feriu 9.486 nos EUA somente este ano. Ou seja, uma média de 116 pessoas são mortas nas ruas por violência armada todos os dias.

"Esta é uma tragédia de direitos humanos em qualquer outro país, e é difícil imaginar que está ocorrendo em um 'país civilizado' que se orgulha de ser um 'farol' dos direitos humanos, critica o jornal chinês.

O editorial, publicado nesta quinta-feira (14), reforça os recentes comentários do porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Zhao Lijian.

Segundo ele: "A proteção aos direitos humanos é uma promessa vazia que os EUA nunca cumpriram. Não é de surpreender que os últimos relatórios de direitos humanos contenham 90 páginas cobrindo a situação no 'continente chinês' e listando separadamente Taiwan com segundas intenções, descaradamente minando o princípio de 'uma só China' e espelhando a natureza da politização dos direitos humanos".

Nos últimos meses, o alto escalão diplomático da China denunciou diversas vezes o caráter dos relatórios sobre direitos humanos dos EUA, principalmente em meio às críticas envolvendo supostos campos de concentração em Xinjiang.

No editorial desta quinta-feira (14), O Global Times escreve que "os chamados direitos humanos elogiados pelos EUA não são os direitos humanos na Carta da ONU ou na Declaração Universal dos Direitos Humanos, mas os direitos humanos que servem à hegemonia dos EUA".

"Ajuda a salvaguardar os interesses da hegemonia global dos EUA, e aqueles que obedecem aos norte-americanos desfrutam dos 'direitos', enquanto aqueles contra os EUA não têm tais 'direitos'. Como o país que lançou mais guerras e causou mais baixas civis no mundo após a Segunda Guerra Mundial, quantas tragédias humanas foram causadas pelos EUA em nome desses direitos?", questiona o jornal.

Por fim, a publicação cita que "este ano foi particularmente difícil para muitos países e regiões ao redor do mundo", sobretudo em função da "escassez" de vacinas e alimentos.

Para o Global Times, "em um momento tão crítico de vida ou morte, os EUA ainda ignoraram o bem-estar do povo de todos os países".

Em nome dos direitos humanos, diz a mídia, os EUA "continuam a empunhar o bastão de interferência e sanções, em uma tentativa de explorar o benefício do mundo".

