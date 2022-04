EUA usam guerra na Ucrânia como pretexto para instalar novas armas nucleares no Reino Unido

Apoie o 247

247 - O Reino Unido foi adicionado à lista de países nos quais o Pentágono pretende investir na infraestrutura de “locais de armazenamento de armas”. Esta informação foi confirmada pelo The Guardian, referindo-se aos documentos do orçamento de defesa dos EUA.

A Base Aérea de Lakenheath da Royal Air Force (a 100 km de Londres) já começou a ser modernizada para que os caças-bombardeiros F-35A Lightning capazes de transportar carga nuclear possam ser instalados lá.

Além do Reino Unido, Bélgica, Alemanha, Itália, Holanda e Turquia estão na lista. Mas já existem armas nucleares americanas no território desses países, cerca de 100 bombas de hidrogênio B61.

Os Estados Unidos armazenam suas armas nucleares no Reino Unido desde 1952, mas as retiraram em 2008, em parte porque as bombas B61 estavam desatualizadas, em parte no quadro do programa de desarmamento nuclear.

Como observa o The Guardian, Washington mudou de posição após o início da operação militar especial da Rússia na Ucrânia.

