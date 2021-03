EUA vão apresentar nova proposta de diálogo com o Irã

Funcionários do governo Biden vão apresentar uma nova proposta para negociações com o Irã nesta semana, revela um relatório edit

247 - O portal digital americano Político informou nesta segunda-feira (29), que o governo de Joe Biden busca sair do atual impasse sobre o acordo nuclear assinado em 2015 entre o Irã e o G5 + 1, integrado por EUA, Reino Unido, França, Rússia e China , além da Alemanha.

Os EUA se retiraram unilateralmente do acordo por ordem do então presidente Donald Trump em maio de 2018.

Na verdade, funcionários do governo Biden, cientes do cronograma cada vez mais desfavorável, planejam apresentar uma nova proposta esta semana para reativar as negociações com o Irã o mais rápido possível, disseram ao Político duas fontes familiarizadas com o assunto, informa o canal iraniano Hispan TV.

A proposta de Washington "mais do que tudo, tenta iniciar a conversa" entre os Estados Unidos e o Irã, disse uma das fontes.

Segundo a fonte, os EUA pedem que Teerã pare algumas de suas atividades nucleares, como o trabalho em centrífugas avançadas e o enriquecimento de urânio a 20%, em troca de algum alívio das sanções dos EUA contra o Irã.

O Irã esclarece que não aceita o levantamento gradual das sanções e que só manterá negociações com os Estados Unidos após a remoção de todos os embargos.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.