EUA vão continuar construindo suas sanções sem precedentes contra a Rússia, diz Casa Branca

No domingo, os EUA impuseram 2,6 mil restrições de vistos contra cidadãos russos e belarussos

Sputnik - Nesta segunda-feira (9), a porta-voz da Casa Branca, Jen Psaki, afirmou que Washington pretende ampliar as sanções contra a Moscou devido à operação militar na Ucrânia.

"Nós continuaremos aumentando nossas sanções 'sem precedentes', que estão impondo um fardo pesado à economia russa", disse a porta-voz durante uma coletiva de imprensa.

No domingo (8), os EUA impuseram 2,6 mil restrições de vistos contra cidadãos russos e belarussos, desde oficiais de governos a executivos do Sberbank, Gazprombank e do Banco Industrial de Moscou. Washington também proibiu a prestação de serviços de administração e consultoria para indivíduos da Rússia.

A mais recente rodada de sanções dos EUA contra a Rússia também atingiu três grandes emissoras de TV, a Russia-1, a NTV e o Pervy.

