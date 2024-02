EUA vetam resolução no Conselho de Segurança da ONU que exige cessar-fogo imediato em Gaza

Treze membros do Conselho de Segurança da ONU votaram a favor, com o Reino Unido abstendo-se edit

(Sputnik) - Os Estados Unidos vetaram nesta terça-feira (20) uma resolução do Conselho de Segurança da ONU proposta pela Argélia, que pedia um cessar-fogo humanitário imediato em Gaza, relatou um correspondente da Sputnik.

Treze membros do Conselho de Segurança da ONU votaram a favor, com o Reino Unido abstendo-se.

A resolução proposta exigia "um cessar-fogo humanitário imediato que deve ser respeitado por todas as partes".

O documento também instava que "todas as partes no conflito cumprissem suas obrigações sob o direito internacional", em particular em relação a todos os civis e reféns. Exigia também a libertação imediata e incondicional de todos os reféns.

Além disso, reiterava o chamado para "o acesso humanitário completo, rápido, seguro e sem impedimentos em toda a Faixa de Gaza".

A missão dos EUA na ONU disse na segunda-feira que não achava que a resolução proposta era "um mecanismo eficaz".

