EUA: vídeo mostra policiais chutando e espancando Tire Nichols, que faleceu após ataque (imagens fortes)

Reuters - A cidade de Memphis, nos Estados Unidos, divulgou as imagens da abordagem policial violenta que resultou na morte de Tyre Nichols, um homem negro de 29 anos. Cinco ex-policiais foram presos acusados pelo homicídio.

No dia 7 de janeiro, os agentes tentaram prender Tyre Nichols devido a uma infração de trânsito. Quando eles se aproximaram, houve "confrontação" e "o suspeito fugiu", informou a polícia em comunicado.

Após sua captura, Nichols queixou-se de que estava com dificuldades para respirar. Foi hospitalizado, mas morreu três dias depois.

Nas imagens —gravadas através de três câmeras instaladas no colete dos policiais e divulgadas somente nesta sexta-feira (27)—, é possível ver um dos agentes puxando Nichols para fora do veículo.

Os videoclipes narram uma escalada agressiva de violência dirigida a um motorista que a polícia inicialmente disse ter parado por direção imprudente. Desde então, o chefe de polícia disse que a causa da parada não foi comprovada.

Os espancamentos pareciam continuar muito além do ponto em que Nichols poderia representar qualquer ameaça à polícia. Em um estágio, dois policiais o seguram de pé enquanto outro o soca repetidamente no rosto, enquanto outros policiais no local aguardam sem intervir.

A imagem capturada no vídeo transformou Nichols, pai de uma criança de 4 anos, no rosto mais recente de um movimento de justiça racial nos EUA galvanizado pelo assassinato de George Floyd em 2020 nas mãos da polícia em Minneapolis.

