EUA voltam a atacar OMS e ameaçam criar organização paralela

247 - O secretário de Estado americano, Mike Pompeo, declarou em entrevista nesta quarta-feira (6) que é possível a criação pela Casa Branca de uma alternativa à Organização Mundial da Saúde (OMS) , como sua própria agência que poderia suplantar a organização vinculada à ONU.

Atualmente, o governo Donald Trump está "tentando avaliar qual é o melhor caminho a seguir", disse Pompeo, criticando a administração da pandemia e descartando como "inaceitável" seu financiamento futuro caso "não renda resultados".

"A missão que o presidente nos deu é muito clara. É inaceitável permitir que a Organização Mundial da Saúde falhe novamente. Colocar centenas de milhões de dólares americanos à disposição da OMS, se ela não funcionar, é inaceitável", anunciou o secretário de Estado.

Pompeo enfatizou que seu país já tem experiência no gerenciamento de operações nacionais de saúde, citando como exemplo o Plano de Emergência do Presidente para o Combate à Aids (PEPFAR). É uma iniciativa do governo lançada em 2003 por George W. Bush para combater a epidemia global de aids e ajudar a salvar as vidas das pessoas infectadas. É o maior programa de saúde global focado em uma única doença.

Ele também enfatizou que os EUA encontrarão uma maneira de continuar sendo "o líder na política global de saúde".

"Já fizemos isso antes. Fizemos isso com o PEPFAR, quando os americanos entraram e assumiram o desafio da aids. Sabemos conduzir operações internacionais de saúde e estamos determinados a encontrar uma boa maneira de fazer, como sempre fizemos e liderar a política mundial de saúde", afirmou Pompeo, informa Russia Today.



