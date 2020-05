EUA voltam a incluir Cuba na lista de países que não colaboram na luta contra o terrorismo

247 - Os EUA distribuíram um documento na última quarta-feira (13) qualificando Irã, Coréia do Norte, Síria, Venezuela e Cuba, de acordo com a Seção 40A da Lei de Controle de Exportação de Armas, como "não cooperando totalmente" com os esforços antiterroristas de Washington, proibindo a venda ou licença para exportação de artigos e serviços de defesa para esses países.

Este é o primeiro ano em que Cuba é novamente inserida após sua exclusão em 2015, depois de permanecer na infame lista por 33 anos.

O documento apresentado argumenta que a nação do Caribe foi incluída porque membros do Exército Nacional de Libertação da Colômbia (ELN), que viajaram em 2017 para realizar negociações de paz, permaneceram na Ilha em 2019 e Cuba se recusou a extraditar dez membros dessa organização guerrilheira, depois que o grupo reconheceu sua participação no ataque com carro-bomba na Escola General Santander de Cadetes, em Bogotá.

O governo de Cuba rejeitou a inclusão do país. O Diretor Geral para os EUA Carlos Fernández de Cossío, do Ministério das Relações Exteriores de Cuba, denunciou o fato e declarou em sua conta no Twitter: “Cuba é vítima de terrorismo. Há uma longa história de atos terroristas cometidos pelo governo dos EUA contra Cuba”.

O fato foi divulgado pelo Departamento de Estado ao Congresso dos Estados Unidos, no mesmo dia em que o ministro das Relações Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, acusou, em entrevista coletiva internacional, o governo dos Estados Unidos de seu silêncio cúmplice diante do ataque terrorista contra a Embaixada de Cuba nessa nação, ocorrido nas primeiras horas do último dia 30 de abril.

O chanceler cubano Bruno Rodríguez protestou pelo Twitter.

Dpto Est #EEUU pone a #Cuba en lista espuria países no cooperan en lucha vs el terrorismo, pero no impidió ni condena ataque terrorista 30/4 vs nuestra Embajada en Washington.



Esconde su historial de terrorismo de Estado vs Cuba e impunidad de grupos violentos en su territorio. pic.twitter.com/Qa4xHx6dFa — Bruno Rodríguez P (@BrunoRguezP) May 13, 2020

