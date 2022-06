Europa coloca meio ambiente em segundo plano e retoma queima de carvão após cortes do gás russo

Apoie o 247

FRANKFURT/MILÃO (Reuters) – Os maiores compradores russos de gás da Europa correram para encontrar suprimentos alternativos de combustível nesta segunda-feira e podem queimar mais carvão para lidar com os fluxos reduzidos de gás da Rússia que ameaçam uma crise de energia no inverno se os estoques não forem reabastecidos.

Alemanha, Itália, Áustria e Holanda sinalizaram que as usinas a carvão podem ajudar o continente a enfrentar uma crise que elevou os preços do gás e aumentou o desafio enfrentado pelos formuladores de políticas no combate à inflação.

O governo holandês disse na segunda-feira que removerá um limite de produção em usinas de energia a carvão e ativará a primeira fase de um plano de crise energética.

A Dinamarca também iniciou a primeira etapa de um plano de emergência de gás devido à incerteza do fornecimento russo.

A Itália se aproximou de declarar estado de alerta sobre energia depois que a petrolífera Eni (ENI.MI) disse que foi informada pela russa Gazprom (GAZP.MM) que receberia apenas parte de seu pedido de fornecimento de gás na segunda-feira.

A Alemanha, que também experimentou fluxos russos mais baixos, anunciou seu mais recente plano para aumentar os níveis de armazenamento de gás e disse que poderia reiniciar usinas a carvão que pretendia eliminar gradualmente.

"Isso é doloroso, mas é uma necessidade absoluta nesta situação reduzir o consumo de gás", disse o ministro da Economia Robert Habeck, membro do Partido Verde que pressionou por uma saída mais rápida do carvão, que produz mais gases de efeito estufa.

"Mas se não fizermos isso, corremos o risco de que as instalações de armazenamento não estejam cheias o suficiente no final do ano para o inverno. E então somos chantageáveis ​​em nível político", disse ele.

A Rússia repetiu nesta segunda-feira suas críticas anteriores de que a Europa tinha culpa apenas de si mesma depois que o Ocidente impôs sanções em resposta à invasão de Moscou à Ucrânia, uma rota de trânsito de gás para a Europa, bem como um grande exportador de trigo.

O contrato de gás de primeiro mês holandês, a referência europeia, estava sendo negociado em torno de 124 euros (US$ 130) por megawatt-hora (MWh) na segunda-feira, abaixo do pico deste ano de 335 euros, mas ainda acima de 300% em relação ao nível de um ano atrás. .

Markus Krebber, CEO da maior produtora de energia da Alemanha RWE (RWEG.DE), disse que os preços da energia podem levar de três a cinco anos para voltar a níveis mais baixos.

Os fluxos de gás russo para a Alemanha através do gasoduto Nord Stream 1, a principal rota que abastece a maior economia da Europa, ainda estavam funcionando com cerca de 40% da capacidade na segunda-feira, embora tenham aumentado desde o início da semana passada.

A Ucrânia disse que seus oleodutos podem ajudar a preencher qualquer lacuna no fornecimento via Nord Stream 1. Moscou disse anteriormente que não poderia bombear mais através dos oleodutos que a Ucrânia ainda não desligou.

A Eni e a concessionária alemã Uniper (UN01.DE) estavam entre as empresas europeias que disseram estar recebendo volumes de gás russos inferiores aos contratados, embora os estoques de gás da Europa ainda estejam enchendo - embora mais lentamente.

Eles estavam cerca de 54% cheios na segunda-feira, contra uma meta da União Europeia de 80% em outubro e 90% em novembro.

O Ministério da Economia da Alemanha disse que trazer de volta usinas a carvão pode adicionar até 10 gigawatts de capacidade caso o fornecimento de gás atinja níveis críticos. Uma lei relacionada à mudança vai para a câmara alta do parlamento em 8 de julho.

Juntamente com a volta ao carvão, as últimas medidas alemãs incluem um sistema de leilão para incentivar a indústria a consumir menos gás e ajuda financeira para o operador do mercado de gás da Alemanha, por meio do credor estatal KfW (KFW.UL), para encher o armazenamento de gás mais rapidamente.

A RWE disse na segunda-feira que poderia prolongar a operação de três usinas de carvão marrom de 300 megawatts (MW), se necessário.

O governo da Áustria concordou com a concessionária Verbund (VERB.VI) no domingo para converter uma usina a gás em carvão caso o país enfrente uma emergência energética. A OMV (OMVV.VI) disse na segunda-feira que a Áustria deve receber metade da quantidade habitual de gás pelo segundo dia.

A Holanda removerá um limite de produção em usinas de energia a carvão para preservar o gás à luz dos movimentos da Gazprom para reduzir o fornecimento para a Europa. O ministro da Energia holandês, Rob Jetten, que fez o anúncio na segunda-feira, disse que o governo também ativou a fase de "alerta precoce" de um plano de crise de energia em três partes.

A estatal russa Gazprom cortou a capacidade na semana passada ao longo do Nord Stream 1, citando o atraso no retorno de equipamentos que estão sendo atendidos pela Siemens Energy da Alemanha (SIEGn.DE) no Canadá.

"Temos gás, está pronto para ser entregue, mas os europeus devem devolver o equipamento, que deve ser consertado de acordo com suas obrigações", disse o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov.

Autoridades alemãs e italianas disseram que a Rússia estava usando isso como desculpa para reduzir a oferta.

A Itália, cujo comitê técnico de gás deve se reunir na terça-feira, disse que pode declarar um estado de alerta elevado sobre o gás nesta semana se a Rússia continuar reduzindo o fornecimento.

A medida desencadearia medidas para reduzir o consumo, incluindo racionamento de gás para usuários industriais selecionados, aumentando a produção em carvão.

