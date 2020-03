Europa é novo 'epicentro' da pandemia de coronavírus, diz OMS

247 - Com mais casos diários do que a China no auge de seu surto, a Organização Mundial da Saúde (OMS) anunciou nesta sexta-feira (13) que a Europa é novo 'epicentro' da pandemia do novo coronavírus, informa a Sputnik Brasil.

O chefe da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, destacou que o continente registrou mais infecções e mortes por COVID-19 do que o resto do mundo, exceto a China, reportou a Al Jazeera.