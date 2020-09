Europa exige mudança de Bolsonaro e fim das queimadas

247 - O embaixador da União Europeia (UE) no Brasil, Ignacio Ybañez Rubio, cobrou resultados do governo Jair Bolsonaro no combate ao aumento do desmatamento e das queimadas no Brasil. “Ainda precisamos de resultados: ONGs, empresas internacionais e brasileiras, todos têm dado o mesmo recado. A sustentabilidade é uma obrigação para todos”, disse Rubio ao jornal O Globo.

Segundo ele, existe uma preocupação por parte da sociedade, grandes empresas e instituições financeiras em torno das questões ambientais e a expectativa é que o governo brasileiro faça sua parte. “Temos insistido muito com o governo brasileiro em que devem começar desde já a cumprir o acordo em matéria de sustentabilidade”, afirmou.

Apesar da cobrança, Rubio disse que “’alguns movimentos vão na direção correta” e poderão influenciar na ratificação do acordo comercial entre o Brasil e a União Europeia. “O processo de ratificação e assinatura do acordo será político e haverá debate. O acordo tem um capítulo sobre comércio e desenvolvimento sustentável, com compromissos de ambas as partes sobre regras que promovem a sustentabilidade. O capítulo fala, por exemplo, sobre o compromisso de respeitar o Acordo de Paris sobre clima”, ressaltou o embaixador.

“Temos insistido muito com o governo brasileiro para que comece desde já a cumprir o acordo em matéria de sustentabilidade. Vemos grandes esforços e esperamos resultados. Alguns movimentos vão na direção correta, como a criação do Conselho Nacional da Amazônia Legal”, completou.

