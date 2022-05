Europa não conseguirá substituir gás russo sem transição energética, diz CEO da Shell

Apoie o 247

RT - Os países europeus não poderão substituir o gás natural russo sem uma transição energética, segundo o CEO da Shell, Ben van Beurden.



“Trazer mais GNL para o mercado, aumentar a capacidade de liquefação e regaseificação e aumentar o abastecimento de gasodutos do Norte de África e da Noruega são coisas razoáveis”, disse ele acrescentando que “também é inevitável ter uma transição energética a médio prazo”.

Apesar de serem razoáveis, as alternativas não são viáveis, disse ele: “não há como simplesmente comprar mais gás de gasoduto e GNL para substituir completamente todo o gás russo que consumimos atualmente. Isso não é viável”, disse van Beurden.

A Rússia é atualmente o maior fornecedor europeu de gás, fonte de cerca de 40% do gás natural consumido pela região. O gás russo é transferido por várias rotas, incluindo Nord Stream, que vai diretamente para a Alemanha através do Mar Báltico, o sistema de transmissão de gás da Ucrânia, o gasoduto Yamal-Europe e o gasoduto Turkish Stream através do Mar Negro.

Petróleo

O primeiro-ministro húngaro, Viktor Orbán, criticou um plano de eliminar gradualmente as importações de petróleo russo proposto pela Comissão Europeia, dizendo que tal embargo seria equivalente a "lançar uma bomba nuclear" na economia de seu país.



Falando à emissora pública Kossuth Radio da Hungria na sexta-feira, Orbán afirmou que os estados-membros da UE concordaram anteriormente que quaisquer medidas em todo o bloco relativas à energia devem levar em consideração a situação individual de cada nação. O primeiro-ministro húngaro também alertou que a mais recente proposta sobre o petróleo russo da Comissão Europeia “de boa ou má vontade, atacou esta unidade europeia duramente lutada”.



Orbán apontou que os países com portos marítimos estavam em uma posição muito mais vantajosa, pois podiam mudar para combustíveis fósseis entregues por navio com relativa facilidade, enquanto nações sem litoral como a Hungria eram totalmente dependentes de oleodutos. O funcionário acrescentou que o “duto que leva à Hungria começa na Rússia”, observando que Budapeste não aceitaria nenhum plano da UE ignorando esses fatos.

