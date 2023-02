Europa pode enfrentar escassez de produtos petrolíferos em meio a sanções contra Rússia

"Para substituir os suprimentos russos a Europa está se voltando cada vez mais para os produtores do Oriente Médio", dizem analistas do JPMorgan Chase edit

Sputnik - Com a proibição do fornecimento de produtos petrolíferos russos quase entrando em vigor, a União Europeia precisa encontrar fontes alternativas para suas futuras importações de combustíveis, o que pode se tornar um grande desafio, informa Bloomberg.

A mídia indicou na sexta-feira (3) que três novas refinarias no Oriente Médio podem ajudar muito a União Europeia (UE) a substituir 600 mil barris diários de diesel russo, mas elas enfrentam inúmeros atrasos. Nenhuma das refinarias ainda está operando em plena capacidade e pode haver ainda mais demoras.

"Para substituir os suprimentos russos a Europa está se voltando cada vez mais para os produtores do Oriente Médio", disseram analistas do JPMorgan Chase, uma empresa de serviços financeiros.

"Os projetos de refino do Oriente Médio estão sujeitos a atrasos no comissionamento. A Europa não se beneficiará dos barris adicionais até o final de 2023", disse à Bloomberg Ahmed Mehdi, analista de commodities da empresa de consultoria em assuntos de energia Renaissance Energy Advisors.

Informa-se que as novas refinarias estão localizadas na Arábia Saudita, Kuwait e Omã.

Por sua vez, o Ministério da Energia da Hungria declarou que é provável que haja um aumento dos preços do diesel e seu déficit após entrada em vigor das restrições relativamente aos produtos petrolíferos russos, porque metade das necessidades de diesel da Europa era fornecida pela Rússia.

A proibição pela União Europeia de todas as importações por via marítima de combustíveis refinados da Rússia entrará em vigor em 5 de fevereiro, depois de obter a aprovação de todos os 27 Estados-membros da UE. O bloco europeu tem tido dificuldades para chegar a um acordo sobre o limite de preços para os produtos petrolíferos russos, com alguns membros buscando um teto de preço mais baixo.

