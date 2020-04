Europa prepara legislação para impedir aquisições de empresas pela China

Preocupada com a movimentação de companhias chinesas para adquirir grandes empresas do velho continente, a União Europeia está elaborando uma legislação para impedir essas aquisições edit

247 - Com o aval de Berlim, Paris e Roma, os três mais influentes governos da União Europeia, o bloco está debatendo sobre a adoção de mecanismos de proteção contra aquisições de empresas estratégicas pela China.

A legislação em processo de elaboração não menciona textualmente o país asiático, mas na realidade a União Europeia elabora sua política protecionista contra o "Made in China 2025", o projeto do governo chinês de ampliar as aquisições no setor de tecnologia no exterior, informa o Estadão.

A razão da legislação protecionista europeia é a recente ofensiva de companhias chinesas sobre grandes grupos europeus. Nos últimos dias, vem sendo aventada na Europa uma oferta da montadora chinesa Great Wall Motor pela italiana Fiat Chrysler. A insatisfação cresceu no ano passado, quando uma das mais promissoras empresas de tecnologia da Alemanha, a Kuka, fabricante de robôs, foi adquirida pela fabricante de eletrodomésticos Midea, da China.

