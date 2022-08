Europa reduz drasticamente ajuda militar à Ucrânia, aponta relatório

O relatório indica que a Europa não está com pressa em fazer novas promessas de apoio militar edit

Sputnik - De acordo com um estudo elaborado pelo Instituto de Economia Mundial em Kiel, na Alemanha, a assistência militar e econômica à Ucrânia por parte da Europa foi reduzida drasticamente.

O relatório indica que a Europa atualmente está mais preocupada com o fornecimento do apoio militar já prometido, mas não está com pressa em fazer novas promessas, informou a ABC Nyheter.

Segundo o instituto, uma tendência constante de queda está sendo observada desde abril. Além disso, o relatório aponta que nem a ajuda econômica nem a militar são suficientes para cobrir as necessidades ucranianas.

Conforme o relatório, os EUA e o Reino Unido fizeram as maiores contribuições nos últimos seis meses, fornecendo bilhões em apoio militar.

