Europa reitera apoio a acordo nuclear com Irã em reunião do Conselho de Segurança da ONU

A União Europeia defendeu nesta quinta-feira (9), durante reunião do Conselho de Segurança da ONU, a continuidade do acordo nuclear com o Irã. Os Estados Unidos se retiraram do pacto em 2018 e o Irã declarou que não vai mais participar, depois do assassinato do general Soleimani na semana passada, a mando de Donald Trump edit

247 - O representante da União Europeia na ONU (Organização das Nações Unidas), Olof Skoog, reafirmou nesta quinta-feira, durante reunião no Conselho de Segurança, o compromisso do bloco com o acordo nuclear firmado com o Irã em 2015.

"A UE dá grande importância à preservação do acordo e sua total implementação. É um elemento fundamental da arquitetura da não proliferação internacional (de armas nucleares) e crucial para segurança na região e no mundo", disse Skoog em uma reunião convocada para discutir a crise entre Estados Unidos e Irã.

A renovação do compromisso do bloco europeu com o acordo nuclear foi feita um dia depois de o presidente dos EUA, Donald Trump, pedir que os demais países signatários do pacto - Reino Unido, França, Alemanha, Rússia e China - o rompessem.

Os Estados Unidos deixaram o acordo, assinado durante o governo de Barack Obama, em 2018, pouco depois de Trump assumir o poder.

A informação é da EFE.