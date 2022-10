Apoie o 247

RT - O primeiro-ministro húngaro Viktor Orbán disse na sexta-feira que a Europa "está sangrando" por causa de suas próprias sanções introduzidas contra a Rússia e exortou a "mudar a política fracassada" de Bruxelas.

"As sanções não cumpriram as esperanças nelas depositadas, a guerra não terminou". A Europa está sangrando lentamente e, enquanto isso, a Rússia está ganhando muito dinheiro. É claro que a política de sanções fracassada de Bruxelas deve ser mudada", escreveu Orbán em sua mídia social, acompanhando o correio com um vídeo transmitido durante uma cúpula da UE em Praga esta semana.

"Esta é a cúpula de primeiros-ministros e presidentes da União Européia", disse Orbán em sua mensagem, lembrando que seu país "lutou anteriormente por uma isenção do embargo e das sanções ao petróleo". Em suas observações, ele observou que apesar dos esforços de Budapeste, as medidas punitivas que a UE vem introduzindo contra a Rússia "levaram os preços da energia ao limite".

"Os preços são quase insustentáveis. A Rússia não está de joelhos, enquanto as economias européias estão sangrando. É claro que é necessário mudar a política de sanções", argumentou Orbán em seu discurso.

A Ucrânia tem pressionado a UE a incluir não apenas um limite ao preço do petróleo, mas também um embargo ao gás russo em seu próximo pacote de sanções, apesar do fato de, em meados de setembro, a Comissão Européia ter alegadamente abandonado seu plano de impor tal medida.

Os Estados-membros da UE que importam grandes quantidades de hidrocarbonetos russos, como a Hungria, Eslováquia e Áustria, se manifestaram contra a iniciativa da presidente da Comissão Européia Ursula von der Leyen, temendo que Moscou cortasse todo o fornecimento de gás e que sua economia entrasse em recessão, de acordo com uma minuta vazada do plano de economia de energia.

