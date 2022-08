Europa se prepara para mais cortes nas exportações russas de petróleo e gás

Apoie o 247

MOSCOU, (Reuters) - A Europa enfrenta nova interrupção no fornecimento de energia devido a danos a um sistema de oleodutos que traz petróleo do Cazaquistão através da Rússia, relatados pela operadora do oleoduto nesta segunda-feira, aumentando as preocupações com a queda no fornecimento de gás.

A CPC, que lida com cerca de 1% do petróleo global e cujo maior acionista é a empresa russa de oleodutos Transneft, disse que as exportações de dois de seus três pontos de atracação em um terminal do Mar Negro foram suspensas, confirmando um relatório da Reuters. consulte Mais informação

O Ocidente acusa a Rússia de restringir o fornecimento de energia para aumentar os preços em retaliação às sanções impostas após a invasão da Ucrânia por Moscou, que o Kremlin chama de operação militar especial. A Rússia nega isso, culpando as próprias sanções ocidentais e vários problemas técnicos.

O fornecimento de gás natural russo para a Europa caiu cerca de 75% ano a ano, com a empresa de exportação Gazprom anunciando na semana passada manutenção não programada no gasoduto Nord Stream 1, que corre sob o Mar Báltico até a Alemanha. consulte Mais informação

Os preços do gás natural subiram na segunda-feira, com interrupções nos campos de gás da Noruega e do Reino Unido aumentando as preocupações.

O gás britânico para entrega imediata subiu 125 pence para 490 pence por therm às 1730 GMT, enquanto o contrato do dia seguinte subiu 123 pence para 484 p/therm.

O operador do sistema de transmissão de gás da Ucrânia disse que o sistema de gasodutos polonês tem capacidade para trazer gás russo para a Europa e compensar a interrupção do Nord Stream. consulte Mais informação

A Gazprom (GAZP.MM) não respondeu a um pedido de comentário sobre se aumentaria as exportações de gás por outras rotas.

O CPC (Caspian Pipeline Consortium) disse que teve que suspender os carregamentos de seus pontos de amarração SPM-1 e SPM-2 devido a danos nos "pontos de fixação das mangas subaquáticas aos tanques de flutuação".

Ele disse que os carregamentos estavam sendo processados ​​apenas a partir do SPM-3 e, portanto, as solicitações de carregamento de óleo teriam que ser reduzidas.

A Tengizchevroil (TCO), que representa a Chevron (CVX.N) e a Exxon (XOM.N) no gigante projeto Tengiz do Cazaquistão, disse que estava ciente da manutenção temporária no CPC e que suas exportações de petróleo e produção em seu campo petrolífero de Tengiz estavam atualmente ininterruptas. consulte Mais informação

A TCO tem um plano de produção menor em seu campo petrolífero de Tengiz em agosto-setembro devido à manutenção planejada.

"O CPC é uma rota de exportação fundamental para a produção de petróleo bruto do Cazaquistão para alcançar os mercados internacionais e muitos países dependem desse sistema de transporte crítico para sua segurança energética", disse a Chevron em comunicado enviado à Reuters.

A TotalEnergies (TTEF.PA) , que também está presente no Cazaquistão, também não respondeu imediatamente a um pedido de comentário, enquanto a Shell (SHEL.L) e a Eni (ENI.MI) , que são acionistas da CPC, se recusaram a Comente.

TANQUES DANIFICADOS

A CPC disse que planeja substituir peças nos dois SPMs afetados e está procurando uma organização para realizar o trabalho. O consórcio não deu um cronograma.

Duas fontes familiarizadas com o assunto disseram à Reuters que um SPM pode lidar com menos de 70% da capacidade normal do terminal, deixando o Cazaquistão, que usa o CPC como rota principal para suas exportações de petróleo, com a perspectiva de ter que cortar a produção. consulte Mais informação

O Cazaquistão teve que cortar a produção de petróleo na primavera, quando o CPC suspendeu os carregamentos de dois SPMs devido a danos.

O CPC cortou as exportações em várias outras ocasiões nos últimos seis meses.

As exportações de petróleo bruto da CPC Blend foram fixadas em 5,026 milhões de toneladas para agosto. O consórcio não forneceu números atualizados.

Ele disse no início deste mês que os suprimentos por meio de seu sistema caíram significativamente devido à manutenção nos projetos Kashagan e Tengiz do Cazaquistão. A menor produção dos campos de petróleo pode limitar a interrupção das interrupções do SPM, disseram as duas fontes, mas acrescentaram que isso pode se tornar um grande problema à medida que a produção aumenta após a manutenção. consulte Mais informação

As interrupções do CPC este ano levaram alguns produtores de petróleo a negociar rotas alternativas de abastecimento. consulte Mais informação

Os principais acionistas da CPC são Transneft (TRNF_p.MM) , (24%), KazMunayGas do Cazaquistão (19%), Chevron Caspian Pipeline Consortium Company (15%), LUKARCO BV (12,5%), Mobil Caspian Pipeline Company (7,5%) , Rosneft-Shell Caspian Ventures Limited (7,5%) e Eni International (NA) NVSar.l. (2%).

