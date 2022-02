Europa 'terá de pagar um preço' por sanções à Rússia, reconhece presidente da Comissão Europeia

Apoie o 247

RT - A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, reconheceu que as amplas sanções que o bloco impôs à Rússia nos últimos dias devido à operação militar de Moscou na Ucrânia também terão um impacto negativo sobre os europeus.

Respondendo ao comentário de um correspondente da Euronews no domingo, de que "é claro que os europeus e a Europa terão que pagar um preço por essas medidas", von der Leyen respondeu afirmativamente, dizendo que "toda guerra tem um custo".

No entanto, Bruxelas não se intimida com o possível retrocesso econômico das sanções à Rússia e continuará a apoiar a Ucrânia com uma "forte solidariedade".

A chefe da UE listou a disposição do bloco de receber refugiados ucranianos, o "apoio financeiro", bem como o "suporte de equipamento militar" como prova de que a UE está comprometida em apoiar Kiev.

A presidente da Comissão Europeia também opinou que a Ucrânia compartilha "valores da UE" e está defendendo seus "princípios".

Na sexta-feira, Paschal Donohoe, ministro irlandês das Finanças e presidente do Eurogrupo – órgão que é composto pelos ministros das Finanças da zona euro – afirmou ainda que "haverá custos económicos" para a Europa que "emergirão nas próximas semanas" e meses. Ele acrescentou que o "impacto será diferente para diferentes estados membros". Donohoe assegurou a todos, no entanto, que os ministros das finanças da zona do euro revisariam seus planos fiscais em um futuro próximo e garantiriam que houvesse apoio suficiente para a economia europeia.

A presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, por sua vez, disse que vê o aumento dos preços da energia e a queda da confiança empresarial e do consumo como os dois principais fatores de risco para a economia da UE. Ela esclareceu que "a incerteza persistente provavelmente será um empecilho para o consumo e o investimento e impedirá o crescimento", ao mesmo tempo em que descarta as preocupações com o impacto das sanções no comércio como insignificantes.

O vice-presidente da Comissão Europeia, Valdis Dombrovskis, também sugeriu que a "crise pesará sobre o crescimento da UE", mas, segundo ele, "não interromperá totalmente o crescimento da UE".

Desde 24 de fevereiro, a UE como um todo, bem como os estados membros individuais, aplicaram uma série de sanções paralisantes à Rússia, com o congelamento dos ativos do banco central de Moscou sendo um dos golpes mais recentes.

Na quinta-feira passada, o presidente russo, Vladimir Putin, anunciou o início do que descreveu como uma operação militar especial na Ucrânia, com o objetivo de "desmilitarizar e desnazificar" o país. A Ucrânia e seus aliados ocidentais acusaram a Rússia de travar uma guerra agressiva e tentar instalar um governo fantoche pró-Rússia em Kiev.

