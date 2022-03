"Europeus devem ficar atentos para não serem atraídos pelos EUA", comenta mídia chinesa

Apoie o 247

Rádio Internacional da China - O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, terminou sua visita de três dias à Europa e regressou no domingo (27) a Washington. “O presidente Biden não deu nenhuma resposta à solução da crise da Ucrânia, salvo o reforço das sanções e do fornecimento de armas”, comentou o site norte-americano Politico.

Durante os três dias de visita, Biden não falou uma frase sequer sobre alcançar a paz e conciliar a situação. Durante as cúpulas da Otan, do Grupo dos Sete e da União Europeia, ele apresentou uma série de propostas relacionadas à energia e à segurança militar, tentando engabelar os aliados europeus contra a Rússia. No entanto, as propostas norte-americanas só têm como objetivo proteger seus próprios interesses, sendo inúteis para resolver as emergências dos países europeus e a crise da Ucrânia.

Em um discurso feito em Varsóvia, capital da Polônia, Biden disse que Putin “não pode ficar” no poder, gerando grande repercussão na comunidade internacional. Embora a Casa Branca tenha explicado rapidamente que tal afirmação não representa uma mudança da política de Washington em relação à Rússia, deixou escapar o verdadeiro objetivo dos EUA, que é aproveitar a crise da Ucrânia para conter a Rússia e fragilizar a União Europeia para manter sua hegemonia mundial.

A Europa reagiu atentamente. O presidente da França, Emmanuel Macron, assinalou que a meta da França é realizar o cessar fogo e a retirada das tropas por meios diplomáticos. “Não podemos agravar a situação, tanto pela ação quanto pela palavra”, disse Macron.

A afirmação de Macron revelou uma grande diferença entre a Europa e os EUA em relação à crise da Ucrânia. Os EUA querem continuar a guerra para obter lucros, enquanto os europeus esperam que as partes em confronto voltem à paz e à estabilidade.

Atualmente, os países europeus estão enfrentando uma grande pressão de alta do preço do petróleo e do gás natural. Durante a visita a Bruxelas, Biden reiterou o compromisso dos EUA de fornecer à Europa um extra de 15 bilhões de metros cúbicos de gás.

A tentativa dos EUA é fazer uso das sanções contra a Rússia para reforçar sua participação no mercado europeu. Antes da chegada de Biden à Europa, o Conselho Europeu divulgou um plano de ação intitulado Bússola Estratégica, que visa reforçar a defesa conjunta do bloco. Para realizar a autonomia estratégica, a UE deve evitar ser controlada pelos EUA e também não deve apoiar as sanções unilaterais. A verdadeira segurança europeia só pode vir de uma estrutura de segurança regional equilibrada, eficaz e sustentável, e não de mais uma demarcação dos limites de confronto entre Ocidente e Oriente.

