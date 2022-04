Eventos na Ucrânia inauguraram uma nova era histórica, diz Lukashenko

Apoie o 247

TASS - Toda uma era histórica chegou ao fim com o início da operação militar especial na Ucrânia. Um novo "divisor de águas" está surgindo entre o Oriente e o Ocidente, disse o presidente da Bielorrússia, Alexander Lukashenko, em uma reunião do Conselho de Segurança na quinta-feira.



"Não há dúvidas de que, com o lançamento da operação especial da Rússia na Ucrânia, toda uma era histórica chegou ao fim. Em meio ao crescente confronto entre os principais atores, está surgindo um novo divisor de águas entre o Oriente e o Ocidente", disse Lukashenko.



O presidente russo, Vladimir Putin, em 21 de fevereiro declarou o reconhecimento das repúblicas populares de Donetsk e Lugansk. A Rússia reconheceu a RPD e a RPL de acordo com suas constituições dentro das fronteiras das regiões ucranianas de Donetsk e Lugansk que existiam no início de 2014. Em 24 de fevereiro, Putin lançou uma operação militar especial em resposta a um pedido de ajuda dos líderes das Repúblicas do Donbass com o objetivo de desmilitarização e desnazificação da Ucrânia.

