Eventual atraso no gasoduto Nord Stream 2 é problema para os europeus, não para a Rússia, diz diplomata

TASS – Atrasar a certificação do Nord Stream 2 não é um problema para a Rússia, mas para os consumidores europeus, disse o Representante Permanente da Rússia na União Europeia, Vladimir Chizhov, à TASS.

"Isso não é um problema para a Rússia. Para começar, a Rússia como um estado não tem relação direta com esse projeto. Se falarmos sobre a reputação da Rússia como fornecedora de gás, esse atraso também não se reflete nisso. A Rússia entrega exatamente o volume contratado. Ainda um pouco mais. Temos reservas, as rotas de transporte duplicadas através da Ucrânia e da Polônia não desapareceram, então temos todas as oportunidades de entregar aos países da UE a quantidade de gás que eles desejam comprar", disse.

“Só os consumidores europeus vão sofrer atrasos na certificação do Nord Stream 2. O gás através deste gasoduto, fornecido com base em contratos de longo prazo, será o mais barato. Afinal, nos restantes casos é o consumidor quem paga por transporte adicional e outros custos ", explicou.

“Além disso, esse gás se tornará o mais ecologicamente correto da Europa se você olhar a pegada de carbono, tão falada em Bruxelas, já que a produção e o transporte serão feitos nos mais modernos padrões”, enfatizou o diplomata.

Falando sobre as causas da crise energética da UE, Chizhov observou que o mercado livre de gás criado pela Comissão Europeia (CE) "acabou por ser hiperdependente do tempo". “É afetado negativamente pelo frio, calor, nebulosidade e vento”, disse ele, referindo-se aos períodos de pico de demanda de energia para aquecimento ou resfriamento, bem como problemas com a geração solar e eólica em condições climáticas adversas.

Segundo o diplomata, a CE e outras instituições europeias "se encontram numa espécie de zona de penumbra, proclamando a sua política verde e recusando o gás, que continuam a confirmar de todas as formas possíveis" mesmo agora, apesar da aguda crise energética.

